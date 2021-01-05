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Неймар стал самым популярным футболистом в Google в 2020 году. Роналду — второй

Неймар стал самым популярным футболистом в Google в 2020 году. Роналду — второй
Футбол / Франция 0
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Портал SEMrush опубликовал исследование, в котором говорится, что среди профессиональных футболистов в 2020 году в Google чаще всего искали нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Таким образом, бразилец стал самым популярным игроком в поисковике второй год подряд.

В 2020 году форварда парижан искали в среднем 482 636 раз в месяц. Второе место в списке популярных игроков занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, имея в среднем 325 909 запросов. 147 955 раз в месяц искали партнёра Неймара по клубу, форварда Килиана Мбаппе. Он занимает шестое место в этой классификации. Лионель Месси опустился на девятое место со средним ежемесячным поисковым запросом 118 545 раз.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар принял участие в 12 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Лионель Месси не попал в сборную 2020 года от L’Equipe
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