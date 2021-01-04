Лионель Месси не попал в сборную 2020 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe в «Твиттере» представило символическую сборную мира, составленную по итогам 2020 года.
Места в команде не нашлось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. При этом в составе сразу пятеро представителей «Баварии», завоевавшей за минувшие 12 месяцев сразу пять трофеев. От «Пари Сен-Жермен», игравшего с мюнхенцами в финале Лиги чемпионов, в сборную попал лишь один футболист.
Сборная 2020 года: Мануэль Нойер («Бавария»), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
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