Головин попал в заявку «Монако» впервые с августа

«Монако» опубликовал заявку на матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». В список из 20 футболистов вошёл российский полузащитник Александр Головин. Хавбек в августе этого года получил надрыв задней поверхности бедра.

Заявка «Монако»: Маецки, Манноне, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Марипан, Павлович, Сидибе, Диоп, Фофана, Желсон, Головин, Мийо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Жеббель, Йоветич, Фолланд.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.