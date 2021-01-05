Головин попал в заявку «Монако» впервые с августа

«Монако» опубликовал заявку на матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». В список из 20 футболистов вошёл российский полузащитник Александр Головин. Хавбек в августе этого года получил надрыв задней поверхности бедра.
Заявка «Монако»: Маецки, Манноне, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Марипан, Павлович, Сидибе, Диоп, Фофана, Желсон, Головин, Мийо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Жеббель, Йоветич, Фолланд.
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.
- 5 января 2021
-
23:25
-
23:13
-
22:57
-
22:54
-
22:15
-
22:13
-
21:45
-
21:39
-
21:14
-
21:12
-
20:58
-
20:36
-
20:34
-
20:15
-
20:04
-
19:56
-
19:46
-
19:36
-
19:04
-
19:03
-
18:51
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:11
-
18:01
-
17:43
-
17:42
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:23
-
17:11
-
16:55
-
16:50