Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Головин попал в заявку «Монако» впервые с августа

Головин попал в заявку «Монако» впервые с августа
Футбол / Франция 0

«Монако» опубликовал заявку на матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». В список из 20 футболистов вошёл российский полузащитник Александр Головин. Хавбек в августе этого года получил надрыв задней поверхности бедра.

Заявка «Монако»: Маецки, Манноне, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Марипан, Павлович, Сидибе, Диоп, Фофана, Желсон, Головин, Мийо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Жеббель, Йоветич, Фолланд.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021