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Фергюсон — о Рашфорде: не все футболисты покупают машины. Есть игроки с большим сердцем

Фергюсон — о Рашфорде: не все футболисты покупают машины. Есть игроки с большим сердцем
Футбол / Англия 0
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Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился своим мнением о нападающем манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Он всегда был хорошим парнем. Он присоединился к нам, когда ему было девять лет. Его отличает манера поведения, поступки, способность к изменениям. Он такой человек. Маркус — выходец из рабочего класса. Когда я учился в школе, бесплатные обеды были. И Маркус точно знает, что это такое. Посмотрите, что сделал Рашфорд. Не все футболисты покупают машины. Есть игроки с большим сердцем. Футболисты не бездельничают», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.

Напомним, Рашфорду был присуждён статус кавалера ордена Британской империи за кампанию, в рамках которой он призвал правительство выдать детям ваучеры на бесплатное питание в школе во время летних каникул в Англии в связи с пандемией коронавируса.

Маркус Рашфорд стал футболистом года по версии The Guardian
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