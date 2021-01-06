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Пеле прокомментировал информацию об изменении количества голов в своём «инстаграме»

Пеле прокомментировал информацию об изменении количества голов в своём «инстаграме»
Футбол / Италия 0
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Легендарный бразильский нападающий Пеле прокомментировал информацию о том, что он изменил описание в своём профиле в соцсетях.

Напомним, в профиле указано, что Пеле является лучшим бомбардиром всех времён, который забил 1283 мяча за карьеру. Описание в профиле изменилось после того, как стало известно, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новое достижение. 4 января Роналду забил 758-й гол за карьеру, он отличился в матче Серии А с «Удинезе». По количеству голов за карьеру португалец обошёл Пеле, который, по официальным данным, забил 757 мячей.

«Пресса обвинила меня в том, что я изменил описание своего профиля в «Инстаграме», чтобы затмить больших звёзд, бьющих мои рекорды. Описание было неизменным с тех пор, как я присоединился к платформе. Ничто из этого не должно отвлекать нас от их невероятных достижений», — написал Пеле на своей странице в «Твиттере».

Пеле увеличил количество голов в своём «инстаграме» после того, как его обошёл Роналду
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