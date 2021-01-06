«Наполи» дома проиграл «Специи», игравшей вдесятером

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своём поле проиграл «Специи». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Сан-Паоло и завершилась со счётом 1:2.

Нападающий «Наполи» Андреа Петанья открыл счёт во втором тайме, ассистировал ему Джованни Ди Лоренцо. Форвард «Специи» Мбала Н'Зола восстановил равновесие, реализовав пенальти. На 77-й минуте был удалён защитник гостей Ардиан Исмайли. Спустя пять минут полузащитник Томмазо Побега вывел «Специю» вперёд.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты — Марко Бресмес и Дамьяно Маргани. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

«Наполи», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (14) располагается на 16-м месте.