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«Наполи» дома проиграл «Специи», игравшей вдесятером

«Наполи» дома проиграл «Специи», игравшей вдесятером
Футбол / Италия 0

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своём поле проиграл «Специи». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Сан-Паоло и завершилась со счётом 1:2.

Нападающий «Наполи» Андреа Петанья открыл счёт во втором тайме, ассистировал ему Джованни Ди Лоренцо. Форвард «Специи» Мбала Н'Зола восстановил равновесие, реализовав пенальти. На 77-й минуте был удалён защитник гостей Ардиан Исмайли. Спустя пять минут полузащитник Томмазо Побега вывел «Специю» вперёд.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты — Марко Бресмес и Дамьяно Маргани. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

«Наполи», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (14) располагается на 16-м месте.

Италия - Серия А. 16-й тур
06 января 2021, среда. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 2
Специя
Специя
1:0 Петанья – 58'   1:1 Н'Зола – 68' (пен)   1:2 Побега – 81'
Удаления: нет / Исмайли – 77'
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