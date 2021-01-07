«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.



Во втором тайме, на 50-й минуте встречи, счёт открыл защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс. Хавбек «горожан» Филип Фоден навесил со штрафного, несколько игроков «Манчестер Сити» были на линии офсайда в этот момент, но Стоунс находился в правильном положении, и с близкого расстояния пробил мимо вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона в ближний угол ворот. На 83-й минуте преимущество «горожан» упрочил полузащитник Фернандиньо.



Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» ранее обыграли «Брентфорд» со счётом 2:0.