Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.

Во втором тайме, на 50-й минуте встречи, счёт открыл защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс. Хавбек «горожан» Филип Фоден навесил со штрафного, несколько игроков «Манчестер Сити» были на линии офсайда в этот момент, но Стоунс находился в правильном положении, и с близкого расстояния пробил мимо вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона в ближний угол ворот. На 83-й минуте преимущество «горожан» упрочил полузащитник Фернандиньо.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» ранее обыграли «Брентфорд» со счётом 2:0.

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
06 января 2021, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунс – 50'   0:2 Фернандиньо – 83'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021