«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.
Во втором тайме, на 50-й минуте встречи, счёт открыл защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс. Хавбек «горожан» Филип Фоден навесил со штрафного, несколько игроков «Манчестер Сити» были на линии офсайда в этот момент, но Стоунс находился в правильном положении, и с близкого расстояния пробил мимо вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона в ближний угол ворот. На 83-й минуте преимущество «горожан» упрочил полузащитник Фернандиньо.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» ранее обыграли «Брентфорд» со счётом 2:0.
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