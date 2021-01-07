Назначение Почеттино может стать ключевым фактором в сделке «ПСЖ» с «Тоттенхэмом» по Алли

Авторитетное английское издание The Telegpaph сообщает, что французский «Пари Сен-Жермен» намерен в 4-й раз попытаться совершить переход 24-летнего полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

Как отмечает источник, несмотря на безуспешные предыдущие попытки подписания игрока, назначение экс-тренера «шпор» Маурисио Почеттино на пост главного тренера «ПСЖ» может стать ключевым фактором в сделке. Сообщается, что руководство парижан намерено арендовать Алли до конца сезона.

В текущем сезоне Деле Алли сыграл за «Тоттенхэм» в 11 встречах во всех турнирах, появившись в стартовом составе лишь в 3 случаях. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт 24-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.