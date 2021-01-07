Назначение Почеттино может стать ключевым фактором в сделке «ПСЖ» с «Тоттенхэмом» по Алли

Авторитетное английское издание The Telegpaph сообщает, что французский «Пари Сен-Жермен» намерен в 4-й раз попытаться совершить переход 24-летнего полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.
Как отмечает источник, несмотря на безуспешные предыдущие попытки подписания игрока, назначение экс-тренера «шпор» Маурисио Почеттино на пост главного тренера «ПСЖ» может стать ключевым фактором в сделке. Сообщается, что руководство парижан намерено арендовать Алли до конца сезона.
В текущем сезоне Деле Алли сыграл за «Тоттенхэм» в 11 встречах во всех турнирах, появившись в стартовом составе лишь в 3 случаях. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт 24-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
- 7 января 2021
-
03:54
-
03:37
-
03:01
-
02:44
-
02:29
-
02:14
-
01:54
-
01:38
-
01:26
-
01:18
-
01:14
-
00:56
-
00:55
-
00:48
-
00:46
-
00:38
-
00:37
-
00:30
-
00:01
- 6 января 2021
-
23:54
-
23:34
-
23:30
-
23:03
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:29
-
22:19
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:39
-
21:15
-
21:13
-
21:07