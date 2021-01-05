Хассельбайнк: Моуринью на примере Алли хочет показать, что он тут главный

Бывший форвард «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк поделился своим мнением о ситуации, которая сложилась в «Тоттенхэм Хотспур» с полузащитником команды Деле Алли. Один из лидеров «Тоттенхэма» перестал попадать в состав после того, как лондонцев возглавил Жозе Моуринью. По словам Хассельбайнка, Моуринью аналогичным образом поступил и с ним, когда пришёл в «Челси» в 2004 году.
Хассельбайнк был лучшим бомбардиром команды, но «Челси» решил избавиться от него, купив Дидье Дрогба и Матея Кежмана.
«Моуринью хотел использовать меня в качестве примера того, как он может работать. Он хотел показать, что может избавиться от важных игроков. Я был лучшим бомбардиром, хоть у нас и появились два классных нападающих. Моуринью хотел показать, что он босс, а меня он использовал.
Да, «Челси» тогда выиграл чемпионат, но я мог принести пользу команде. Моуринью всегда так поступает. А сейчас он так поступает с Деле Алли в «Тоттенхэме». Он так управляет командой и добивается успеха», — цитирует Хассельбайнка Daily Mail.
- 5 января 2021
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