Андреа Пирло — о голе «Милана»: судья должен был свистнуть. Всё началось с фола

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выразил несогласие с решением арбитра в начале голевой атаки «Милана» в матче 16-го тура итальянской Серии А (3:1).



В концовке первого тайма «бьянконери» попытались организовать атаку на ворота соперника. Полузащитник Адриен Рабьо сыграл в стенку с нападающим Пауло Дибалой, однако, пробросив мяч дальше, не смог до него добраться, поскольку в него влетел корпусом хавбек «россонери» Хакан Чалханоглу. Главный арбитр посчитал, что нарушения не было, и хозяева устремились в контратаку, которая завершилась голом защитника Давиде Калабрии.



«Там был фол, и судья должен был дать свисток. После того как арбитр решил продолжить игру, Данило должен был действовать агрессивнее, хотя вся команда в том моменте расположилась не лучшим образом. В любом случае всё началось с фола», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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