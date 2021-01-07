Микель Артета объявил о первом приобретении «Арсенала» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил информацию СМИ о переходе в клуб защитника берлинской «Герты» Омара Рекика.



«Это молодой и талантливый футболист, за которым мы следили некоторое время. Мы верим, что у него успешное будущее», — приводит слова Артеты Mirror.



Рекик перебрался в «Герту» в 2017 году и в этом сезоне выступал за вторую команду берлинцев. До этого 19-летний футболист играл на молодёжном уровне за «Марсель», ПСВ, «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги голландец не провёл ни одного матча.



«Арсенал», набрав 23 очка в 17 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 6 очков.

Видеообзор победы «Арсенала» в матче АПЛ с «Вест Бромвич Альбион»: