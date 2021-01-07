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Микель Артета объявил о первом приобретении «Арсенала» в зимнее трансферное окно

Микель Артета объявил о первом приобретении «Арсенала» в зимнее трансферное окно
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил информацию СМИ о переходе в клуб защитника берлинской «Герты» Омара Рекика.

«Это молодой и талантливый футболист, за которым мы следили некоторое время. Мы верим, что у него успешное будущее», — приводит слова Артеты Mirror.

Рекик перебрался в «Герту» в 2017 году и в этом сезоне выступал за вторую команду берлинцев. До этого 19-летний футболист играл на молодёжном уровне за «Марсель», ПСВ, «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги голландец не провёл ни одного матча.

«Арсенал», набрав 23 очка в 17 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 6 очков.

Видеообзор победы «Арсенала» в матче АПЛ с «Вест Бромвич Альбион»:

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