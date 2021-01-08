Заха: меня хотел видеть Эмери, но «Арсенал» выбрал Пепе

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал». В 2019 году он был близок к переходу в лондонский клуб, но вместо этого «Арсенал» предпочёл заплатить £ 72 млн за нападающего «Лилля» Николя Пепе. Этот трансфер стал рекордным для лондонцев. В итоге Пепе забил лишь 13 мячей в 62 матчах. Он чаще начинает матчи на скамейке запасных.

«Я разговаривал с тренером «Арсенала». Эмери тогда сказал мне: «Нам нет смысла тут долго что-то обсуждать». Он пояснил, что хорошо знает меня, видел, как я играю, что могу изменить ход встречи и так далее. Он говорил, что хочет видеть меня в команде, а я ответил, что хочу перейти в «Арсенал».

Наша беседа была очень прямой. Я играл против «Арсенала», когда он был главным тренером команды. Эмери сказал, что итоговое решение будет принимать клуб. И «Арсенал» в итоге выбрал Пепе», — приводит слова Заха talkSPORT со ссылкой на подкаст The Greaters Game.