«Арсенал» купил защитника «Герты» за € 600 тысяч

Пресс-служба лондонского «Арсенала» сообщила о переходе защитника берлинской «Герты» Омара Рекика.
«Омар Рекик подписал с нами профессиональный контракт, он присоединяется к «Арсеналу» U23. Все в «Арсенале» приветствуют Омара, надеемся поспособствовать его дальнейшему развитию», — говорится в сообщении.
По информации Transfermarkt, «Арсенал» купил защитника «Герты» за € 600 тыс.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ранее подтвердил информацию о переходе Омара Рекика.
Рекик перебрался в «Герту» в 2017 году и в этом сезоне выступал за вторую команду берлинцев. До этого 19-летний футболист играл на молодёжном уровне за «Марсель», ПСВ, «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги нидерландец не провёл ни одного матча.
«Арсенал», набрав в 17 турах 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 6 очков.
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