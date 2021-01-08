«Ювентус» заинтересовался Эльдором Шомуродовым
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший в России за «Ростов», может продолжить карьеру в топ-клубе.
Как сообщает Tuttosport, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб хочет увеличить количество опций в атаке и видит в Эльдоре подмену Альваро Морате. При этом бьянконери по-прежнему не определились с основным кандидатом на усиление.
Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в прошлом году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Шомуродов признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло»
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