Шомуродов признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло»

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком своей команды в матче 16-го тура Серии А с «Сассуоло» (1:2) по версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport.



6 января «Дженоа» проиграл «Сассуоло» со счётом 1:2. Встреча проходила на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. На 52-й минуте счёт открыл Жереми Бога, которому ассистировал Мануэль Локателли. На 64-й минуте отличился Эльдор Шомуродов, откликнувшийся на передачу Паоло Гильоне. На 83-й минуте победный гол забил Джакомо Распадори, которому ассистировал Бога.



Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Форвард провёл за итальянскую команду 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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