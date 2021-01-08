Гасперини: у Миранчука нет таких качеств страйкера, какие есть у Иличича
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре российского полузащитника команды Алексея Миранчука, сравнив его с 32-летним хавбеком Йосипом Иличичем.
«У Миранчука нет таких качеств страйкера, какие есть у Иличича. Нужно всегда ставить футболиста с лучшей формой. Йосип хотел забить в воскресенье, но даже когда он выступает ассистентом, это хорошо. У нас всё отлично в передней линии, даже с Муриэлем и Сапатой. Когда Малиновский в составе, он всегда обостряет. Посмотрим, составят ли им конкуренцию Миранчук и Ламмерс», — цитирует Гасперини Tutto Atalanta.
Алексей Миранчук принял участие в семи матчах Серии А и забил один гол. Полузащитник перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020 года.
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