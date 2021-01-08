Директор «Астон Виллы»: некоторые игроки так молоды, что их привезли родители

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 3-го раунда Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Идёт 10-я минута матча, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



Генеральный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу перед матчем дал комментарий по поводу состава «львов».



«Многие молодые игроки прошли тестирование, результаты мы получили сегодня около 10 часов утра. Ситуация экстраординарная. Некоторые из них настолько молоды, что мамы и папы привезли их сегодня вечером на стадион.



Мы хотели помочь Футбольной ассоциации Англии. С эгоистичной точки зрения «Астон Вилла» предпочла бы, чтобы наш тренер Дин Смит, капитан команды Джек Грилиш и другие игроки были сегодня на поле. У нас богатая история участия в этом турнире. Я не собираюсь делать вид, что это хорошая новость, мы очень разочарованы», – приводит слова Перслоу Liverpool Echo.



Счёт был открыт на 4-й минуте матча усилиями нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

В составе «Астон Виллы» на матч с «Ливерпулем» нет ни одного футболиста основного состава