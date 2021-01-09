«Отдыхаем в Москве». Александр Кержаков поделился фотографией из метро
Бывший нападающий сборной России по футболу и нынешний тренер «Томи» Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» фото — он едет в московском метрополитене.
«Отдыхаем в Москве», — подписал фотографию специалист.
24 сентября 2020 года «Томь» официально представила Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. В штаб главного тренера «Томи» Александра Кержакова вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь», набрав 17 очков, занимает 21-е место в турнирной таблице. На данный момент команда находится в отпуске.
«Чемпионат» сообщал, что Кержаков отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.
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