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«Отдыхаем в Москве». Александр Кержаков поделился фотографией из метро

«Отдыхаем в Москве». Александр Кержаков поделился фотографией из метро
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший нападающий сборной России по футболу и нынешний тренер «Томи» Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» фото — он едет в московском метрополитене.

«Отдыхаем в Москве», — подписал фотографию специалист.

24 сентября 2020 года «Томь» официально представила Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. В штаб главного тренера «Томи» Александра Кержакова вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь», набрав 17 очков, занимает 21-е место в турнирной таблице. На данный момент команда находится в отпуске.

«Чемпионат» сообщал, что Кержаков отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.

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