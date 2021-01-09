«На Рождество задрафтовали». Кержаков выложил фото в свитере «Тампы»

Бывший нападающий сборной России по футболу и нынешний тренер «Томи» Александр Кержаков опубликовал в своём «Инстаграме» фото, где он позирует в свитере клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«На Рождество задрафтовали в «Тампу». Спасибо Андрею Василевскому. Всех с праздником!», – написал Кержаков под фото.

Ранее Андрей Василевский был признан журналистами лучшим действующим вратарём НХЛ, набрав по итогам голосования 204 очка. На втором месте расположился Коннор Хеллебайк из «Колорадо Эвеланш» (196), на третьем – Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (179). На 12-м месте оказался российский вратарь Антон Худобин из «Даллас Старз». Он набрал 47 очков. Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский с 35 баллами занял 15-е место.