«Астон Вилла» ответила «Ливерпулю», поддержавшему её после кубкового матча

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:1. Футболисты «Астон Виллы» из-за коронавируса играли молодёжным составом. После матча «Ливерпуль» поддержал «Астон Виллу».
«Спасибо вам и всего наилучшего в следующем раунде, «Ливерпуль», — написали представители «Астон Виллы» в своём «твиттере».
«Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Юргена Клоппа узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.
В четверг, 7 января, стало известно, что в «Астон Вилле» произошла вспышка коронавируса, большое число футболистов и членов персонала команды оказалось заражено. В связи с этим в сегодняшнем матче в составе хозяев на поле вышли игроки молодёжной и юношеской команд.
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