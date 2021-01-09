«Астон Вилла» ответила «Ливерпулю», поддержавшему её после кубкового матча

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:1. Футболисты «Астон Виллы» из-за коронавируса играли молодёжным составом. После матча «Ливерпуль» поддержал «Астон Виллу».



«Спасибо вам и всего наилучшего в следующем раунде, «Ливерпуль», — написали представители «Астон Виллы» в своём «твиттере».



«Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Юргена Клоппа узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.



В четверг, 7 января, стало известно, что в «Астон Вилле» произошла вспышка коронавируса, большое число футболистов и членов персонала команды оказалось заражено. В связи с этим в сегодняшнем матче в составе хозяев на поле вышли игроки молодёжной и юношеской команд.

«Ливерпуль» поддержал «Астон Виллу», игравшую из-за коронавируса молодёжным составом