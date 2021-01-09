«Ливерпуль» поддержал «Астон Виллу», игравшую из-за коронавируса молодёжным составом

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В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:1. Футболисты «Астон Виллы» из-за коронавируса играли молодёжным составом.

После матча «Ливерпуль» в «Твиттере» поддержал «Астон Виллу».

«Все в «Астон Вилле» должны очень гордиться сегодняшним выступлением. Большое усилие в тяжёлых обстоятельствах», — говорится в «твиттере» «Ливерпуля».

«Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Юргена Клоппа узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.

В четверг, 7 января, стало известно, что в «Астон Вилле» произошла вспышка коронавируса, большое количество футболистов и членов персонала команды оказались заражены. В связи с этим в сегодняшнем матче в составе хозяев на поле появились игроки молодёжной и юношеской команд.