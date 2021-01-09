Бруну Фернандеш: спрашивал советы Криштиану Роналду по поводу перехода в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сообщил, что он обсуждал переход в стан манкунианцев с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Оба футболиста являются футболистами сборной Португалии.



«Да, я разговаривал с Криштиану, потому что он знает «Манчестер Юнайтед» лучше меня. Он давал мне советы. Это было важно для меня. Я думаю, что перешёл бы в «МЮ» и без его советов, но было неплохо обсудить это с ним.



Мы просто разговаривали о «Манчестер Юнайтед», о том, насколько велик этот клуб, как хорошо он подойдёт мне. Говорили о возможности присоединиться к столь значимой команде, получить возможность побороться за самые значимые трофеи. Это самый главный совет из тех, что он мне дал.



Он сказал: «Просто иди и получи удовольствие. Ты полюбишь фанатов, они полюбят тебя, так что просто постарайся получать кайф от игры, и ты проявишь свои лучшие качества», — рассказал Бруну в интервью NBC Sports.



26-летний португалец забил в 16 матчах АПЛ нынешнего сезона 11 голов и отдал 7 результативных передач.



«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю».

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