«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: стартовые составы команд на матч 3-го раунда Кубка Англии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 3-го раунда Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Брендон Уильямс, Бейи, Туанзебе, Алекс Теллес, Мактоминай, Лингард, ван де Бек, Мата, Джеймс, Гринвуд.
Запасные: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Бруну Фернандеш, Фред, Матич, Марсьяль, Рашфорд, Игало.
«Уотфорд»: Бахман, Наварро, Сьерральта, Трост-Эконг, Массина, Сарр, Натаниэл Чалоба, Хьюз, Синкернагель, Грей, Жоао Педру.
Запасные: Фостер, Нгакиа, Уилмот, Долби, Сема, Хюнбо, Барретт, Кришлоу, Филлипс.
Впервые с капитанской повязкой на матч выйдет шотландский полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминай.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «МЮ» — «Уотфорд».
- 9 января 2021
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