Экс-игрок «Спартака» Филипенко подписал контракт с солигорским «Шахтёром»

Защитник Егор Филипенко, 3 января покинувший БАТЭ, подписал контракт с солигорским «Шахтёром», сообщается в официальном "инстаграме" белорусского клуба.
Филипенко — воспитанник минской «Смены». Первым профессиональным клубом футболиста стал БАТЭ, в основном составе которого он дебютировал в сезоне-2006. После успешного сезона-2007 Егор перешёл в московский «Спартак», за который сыграл 16 матчей в чемпионате России. Отправлялся в аренду в «Томь» и «Сибирь», затем вернулся в БАТЭ: в 2011 году — на правах аренды, а начиная с февраля 2012 года — на постоянной основе.
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Успешная игра за борисовчан поспособствовала переходу Филипенко в испанскую «Малагу», где защитник провёл полтора года, после чего летом 2016 года стал игроком тель-авивского «Маккаби». В 2018 году после аренды в «Ашдод» вновь вернулся в БАТЭ, за который выступал до конца прошлого года.
- 10 января 2021
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