У защитника «Барселоны» диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму перед матчем 18-го тура Примеры с «Гранадой» (4:0), сообщает пресс-служба каталонского клуба.



21-летний уругвайский футболист должен был выйти на поле в стартовом составе «Барселоны», однако на разминке почувствовал дискомфорт и не смог сыграть. Вместо Араухо на поле вышел французский футболист Самуэль Юмтити. Сообщается, что в ходе медицинского обследования у Араухо было выявлено растяжение мышц задней поверхности бедра. О сроках восстановления футболиста не сообщается.

«Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. «Гранада» (24) — на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (38).