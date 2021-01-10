У защитника «Барселоны» диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму перед матчем 18-го тура Примеры с «Гранадой» (4:0), сообщает пресс-служба каталонского клуба.
21-летний уругвайский футболист должен был выйти на поле в стартовом составе «Барселоны», однако на разминке почувствовал дискомфорт и не смог сыграть. Вместо Араухо на поле вышел французский футболист Самуэль Юмтити. Сообщается, что в ходе медицинского обследования у Араухо было выявлено растяжение мышц задней поверхности бедра. О сроках восстановления футболиста не сообщается.
«Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. «Гранада» (24) — на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (38).
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
17:31
-
17:25
-
17:17
-
17:00
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:19
-
16:10
-
16:07
-
15:55
-
15:54
-
15:48
-
15:33
-
15:17
-
15:12
-
15:12
-
15:00
-
14:49
-
14:26
-
14:22
-
14:00
-
13:57
-
13:34
-
13:27
-
13:05
-
12:42
-
12:33
-
12:30
-
11:52
-
11:52
-
11:42
-
11:38
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам