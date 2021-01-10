Витсель пропустит несколько месяцев из-за разрыва ахилла

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила о травме полузащитника Акселя Витселя.
«Плохие новости: в ближайшие месяцы „Боруссии“ будет вынуждена играть без Акселя Витселя. Бельгийский футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча в Саксонии, это случилось без постороннего вмешательства. Семья „Боруссии“ желает Акселю максимально быстрого восстановления!» — приводит слова Витселя пресс-служба клуба.
Витсель покинул поле на 30-й минуте матча с «РБ Лейпциг».
В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 3:1.
Счёт на 55-й минуте открыл полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, ему ассистировал Марко Ройс. Затем преимущество дортмундцев увеличил форвард Эрлинг Холанд, голевую передачу отдал Санчо. На 84-й минуте Холанд оформил дубль. Спустя пять минут нападающий хозяев Александр Сёрлот отыграл один мяч.
- 10 января 2021
-
19:08
-
18:57
-
18:53
-
18:42
-
18:28
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:44
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:17
-
17:00
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:19
-
16:10
-
16:07
-
15:55
-
15:54
-
15:48
-
15:33
-
15:17
-
15:12
-
15:12
-
15:00
-
14:49
-
14:26