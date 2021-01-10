Витсель пропустит несколько месяцев из-за разрыва ахилла

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила о травме полузащитника Акселя Витселя.

«Плохие новости: в ближайшие месяцы „Боруссии“ будет вынуждена играть без Акселя Витселя. Бельгийский футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча в Саксонии, это случилось без постороннего вмешательства. Семья „Боруссии“ желает Акселю максимально быстрого восстановления!» — приводит слова Витселя пресс-служба клуба.

Витсель покинул поле на 30-й минуте матча с «РБ Лейпциг».

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 3:1.



Счёт на 55-й минуте открыл полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, ему ассистировал Марко Ройс. Затем преимущество дортмундцев увеличил форвард Эрлинг Холанд, голевую передачу отдал Санчо. На 84-й минуте Холанд оформил дубль. Спустя пять минут нападающий хозяев Александр Сёрлот отыграл один мяч.