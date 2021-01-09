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Дубль Холанда принёс «Боруссии» Д победу в матче с «РБ Лейпциг»

Дубль Холанда принёс «Боруссии» Д победу в матче с «РБ Лейпциг»
Футбол / Германия 0

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 3:1.

Счёт на 55-й минуте матча открыл полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, ассистировал ему Марко Ройс. Затем преимущество дортмундцев увеличил форвард Эрлинг Холанд, голевую передачу отдал Санчо. На 84-й минуте Холанд оформил дубль. Спустя пять минут нападающий хозяев Александр Сёрлот отыграл один мяч.

«Боруссия» набрала в 15 матчах 28 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (31) располагается на втором месте. Команда из Лейпцига упустила шанс выйти на первое место после поражения «Баварии» в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:3).

Германия - Бундеслига. 15-й тур
09 января 2021, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Санчо – 55'   0:2 Холанд – 71'   0:3 Холанд – 84'   1:3 Сёрлот – 89'
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