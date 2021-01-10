Хавбек «Ювентуса» Маккенни получил травму, пытаясь сделать «сомбреро»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни получил травму в первом тайме матча с «Сассуоло» (0:0, перерыв).
Хавбек повредил мыщцы во время попытки сделать финт «сомбреро», сообщает Football Italia. На 19-й минуте встречи Маккенни был заменён, вместо него на поле появился полузащитник Аарон Рэмси.
Полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни в августе на правах аренды перешёл в «Ювентус». Туринский клуб заплатит за аренду игрока € 4,5 млн. Туринцы будут обязаны выкупить футболиста за € 18,5 млн при достижении полузащитником определённых результатов. Кроме того, за достижение Маккенни «спортивных целей» «Ювентус» в течение срока действия контракта может доплатить «Шальке» до € 7 млн бонусами.
В сезоне-2019/2020 Маккенни провёл 38 матчей в футболке «Шальке-04», отметившись четырьмя забитыми мячами. В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.
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