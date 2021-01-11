«Брайтон» в серии пенальти обыграл клуб 3-го дивизиона и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Ньюпорт Каунти» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла в Ньюпорте на стадионе «Родни Парад» и закончилась победой гостей серии пенальти (1:1, 3:4 – в серии пенальти).

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. При этом, оба гола были забиты в конце основного времени матча. На 90-й минуте «Брайтон» открыл счёт в матче после точного удара Соломона Марча. На шестой компенсированное минуте «Ньюпорт» сравнял счёт после автогола игрока «Брайтона» Адама Уэбстера. В серии пенальти победу одержали гости.

«Ньюпорт Каунди» выступает в третьем дивизионе Англии.

Таким образом, «Брайтон» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Ньюпорт» завершил участие в турнире.