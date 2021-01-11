Диего Симеоне подтвердил скорый переход Муссы Дембеле в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил скорый переход нападающего «Лиона» Муссы Дембеле.

«Сделка ещё не заключена, но да, мы ведём продвинутые переговоры о его подписании», — цитирует Симеоне итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сообщалось, что французский форвард будет подписан в качестве замены Диего Косте. Дембеле придёт в стан «матрасников» на правах аренды с правом выкупа. Сумма выкупа составит € 33 млн.



Дембеле защищает цвета «Лиона» с 2018 года, а до этого выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне в 16 матчах французской Лиги 1 (6 – в основе) забил 1 мяч. Напомним, в прошлом месяце «Атлетико» расстался с нападающим Диего Костой, который инициировал расторжение контракта по личным причинам.