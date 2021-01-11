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Представлена сборная самых дорогих футболистов моложе 22 лет

Представлена сборная самых дорогих футболистов моложе 22 лет
Футбол / Англия 0
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Transfermarkt в «Инстаграме» опубликовал символическую сборную из самых дорогих футболистов в возрасте 21 года и моложе.

Состав сборной: Джанлуиджи Доннарумма («Милан», € 60 млн), Рис Джеймс («Челси», € 35 млн), Маттейс де Лигт («Ювентус», € 75 млн), Алессандро Бастони («Интер», € 50 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», € 80 млн), Эдуардо Камавинжа («Ренн», € 60 млн), Филип Фоден («Манчестер Сити», € 60 млн), Жоау Фелиш («Атлетико», € 100 млн), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, € 100 млн), Ансу Фати («Барселона», € 80 млн), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, € 100 млн).

Ранее CIES Football Observatory представил рейтинг самых дорогих футболистов в пяти ведущих европейских чемпионатах – Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Из названного выше состава в команду попали сразу четверо игроков.

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