Форвард ЦСКА отправится на просмотр в «Химки»
Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе отправится на просмотр в «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией. После зимнего сбора будет принято решение о дальнейшей судьбе малийского футболиста.
Летом 2018 года Н'Диайе интересовался ряд европейских команд. Лассана был на просмотре в швейцарском «Цюрихе», однако в итоге контракт подписан не был. В октябре 2018 года футболист заключил соглашение с московским ЦСКА. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.
В 2020 году Н'Диайе выступал в составе шведского клуба «Эскильстуна» на правах аренды. Малийский футболист принял участие в 6 матчах за шведскую команду, однако результативными действиями не отметился.
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