Форвард «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит»

Нападающий «Гремио» Пепе отказался переходить в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает бразильский журналист Рафаэл Пфайффер в своём «твиттере».
По информации источника, руководство «Гремио» уверено, что Пепе останется до конца сезона. Футболист не хочет играть в России, а клуб ещё не получил предложения от «Порту», который также участвует в гонке за форварда.
Ранее «Зенит» сообщил, что может заплатить «Гремио» больше «Порту». Отмечалось, что чемпионат России — последний в списке приоритетов футболиста. 23-летним нападающим также интересуется «Севилья». У испанцев, как и португальцев, есть преимущество, так как они выглядят предпочтительнее для старта карьеры в Европе.
В сезоне-2020/2021 нападающий в 24 матчах чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.
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