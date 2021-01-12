Ибрагимович — в стартовом составе «Милана» на матч Кубка Италии
Стали известны стартовые составы «Милана» и «Торино» на матч 1/8 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало матча — в 22:45 мск.
«Милан»: Тэтэрушану, Калулу, Мусаккио, Романьоли, Далот, Калабрия, Тонали, Кастильехо, Браим Диас, Леау, Ибрагимович.
«Торино»: Милинкович-Савич, Н'Кулу, Буонджорно, Бремер, Ринкон, Линетти, Сегре, Ансальди, Войвода, Гояк, Джаджа.
В 4-м раунде турнира «Торино» обыграл клуб «Виртус Энтелла» со счётом 2:0. «Милан» вступит в соревнования на стадии 1/8 финала.
«Милан» набрал в 17 встречах 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино» (12) — на 18-м месте. В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (37) и «Рома» (34).
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