Мирзов: после гола ЦСКА показал ромбик в поддержку «Спартака» и в честь подарка от Джикии

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал, как ему пришла в голову идея отпраздновать гол в ворота ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ, который закончился со счётом 2:2. Мирзов отличился на 51-й минуте при счёте 1:1. После взятия ворот соперника полузащитник «Химок» показал руками знак, похожий на ромб.

«Перед тем матчем Георгий Джикия предложил мне: «Если обыграете ЦСКА, сделаю тебе достойный подарок». «Давай просто очки отнимем». «Ладно, ничья подходит». Мы сыграли вничью, я забил и показал ромбик в поддержку «Спартака» и в честь будущего подарка от Джикии. Правда, подарок жду до сих пор, Джикия никак не отдаёт», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Подмосковный клуб взял Мирзова в аренду в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основе), в которых забил 4 и получил 3 жёлтые карточки.

В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист защищал также цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.

Полностью интервью с Мирзовым будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 13 января.