Мирзов отпраздновал гол в ворота ЦСКА, показав ромб

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов эффектно отпраздновал гол в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2.

Мирзов отличился на 51-й минуте при счёте 1:1. После взятия ворот соперника полузащитник «Арсенала» показал руками знак, похожий на ромб. Права на игрока принадлежат «Спартаку», а в «Химках» он находится в аренде.

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма после навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, после чего Илья Кухарчук вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол мимо Акинфеева. Спустя четыре минуты Резиуан Мирзов вывел гостей вперёд. Чуть позже ЦСКА сравнял счёт усилиями Илья Шкурина, которому ассистировал Чидера Эджуке.

В 17 матчах ЦСКА набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35).