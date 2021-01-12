Президент «Наполи» не продаст Кулибали менее чем за € 110 млн

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис не планирует продавать защитника Калиду Кулибали во время зимнего трансферного окна. Об этом в эфире радиостанции talkSPORT заявил журналист Джим Уайт. По словам журналиста, ему об этом лично сказал бизнесмен.

«В последние трансферные окна постоянно упоминался Калиду Кулибали. Сегодня утром я разговаривал с Де Лаурентисом, владельцем Наполи, и спросил его про предложения по Кулибали.

Он засмеялся и сказал, что игрок не продаётся. По словам Де Лаурентиса, он будет готов обсуждать продажу лишь в том случае, если один из крупных английских клубов предложит за Кулибали € 110 млн», — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что Кулибали интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».