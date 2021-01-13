Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Георгий Джикия: уже скинул вес, который набрал за Новый год

Георгий Джикия: уже скинул вес, который набрал за Новый год
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о решении главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом, а также рассказал о своей форме после праздников.

«Честно говоря, ничего не знаю, потому что отключал телефон и восстанавливался. Сегодня с новыми эмоциями и силами приступаю к работе. Говорят, что Тедеско уходит из «Спартака»? По-моему, он сегодня в Москве.

Набрал ли вес за Новый год? Уже всё скинул, всё нормально», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33).

Соболев: не хочется, чтобы Тедеско уходил из «Спартака»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021