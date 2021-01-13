Георгий Джикия: уже скинул вес, который набрал за Новый год
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о решении главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом, а также рассказал о своей форме после праздников.
«Честно говоря, ничего не знаю, потому что отключал телефон и восстанавливался. Сегодня с новыми эмоциями и силами приступаю к работе. Говорят, что Тедеско уходит из «Спартака»? По-моему, он сегодня в Москве.
Набрал ли вес за Новый год? Уже всё скинул, всё нормально», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33).
Соболев: не хочется, чтобы Тедеско уходил из «Спартака»
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
12:23
-
12:18
-
11:51
-
11:42
-
11:37
-
11:36
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:02
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:24
-
10:07
-
09:46
-
09:29
-
09:28
-
09:20
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:31
-
08:20
-
08:00
-
07:51
-
07:25
-
07:04
-
06:31
-
05:52
-
05:19
-
04:38
-
04:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам