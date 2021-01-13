Бывший игрок «Тамбова» Рыбин: думаю, что клуба РПЛ в Тамбове точно не будет

Защитник «Кубани» Алексей Рыбин рассказал о причинах ухода из «Тамбова», а также прокомментировал возможное развитие событий в клубе.
«Конечно, мне жаль покидать Премьер-Лигу и клуб, с которым я прошёл такой важный отрезок своей жизни, но мне надо думать о семье, которая нуждается в моей финансовой стабильности. Я понял, что лучше конкретные цели и задачи с «Кубанью», чем туманные перспективы с «Тамбовом». Там не надо ходить к губернатору и просить отреконструировать стадион, чтобы мы играли дома.
Я не думал о переходе и не искал никаких вариантов, потому что в «Тамбове» нам пообещали стабильность и закрытие всех долгов. У меня стояла задача сохранения прописки в Премьер-Лиге. Не было мыслей никуда уходить. Но всё пошло не по плану, в итоге…
Думаю, что клуба Премьер-Лиги в городе точно не будет. Остаётся два пути: если команда сейчас вылетит, будет ли финансирование? И если да, то в каком объёме? Задач о высоких местах теперь точно долго не будет, иначе всё пойдёт по тому же сценарию из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Спортивная составляющая будет утеряна. Но и оставлять болельщиков без футбола совсем – тоже не по-человечески. Они такого точно не заслужили. К тому же в городе есть академия, на кого равняться молодым пацанам, когда перед глазами не будет достойного примера?» — цитирует Рыбина пресс-служба «Тамбова».
- 13 января 2021
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