Рекордсмен «Тамбова» по количеству матчей ушёл в «Кубань»

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о расставании с защитником Алексеем Рыбиным. 32-летний футболист продолжит карьеру в «Кубани».



«Футбольный клуб «Тамбов» благодарит Алексея за огромный вклад в становление команды, её успехи и знаковые победы, за профессионализм на поле и отношение к делу, за великолепные голы, результативные действия и незабываемые эмоции от ярких успехов», — говорится в сообщении.



Рыбин начинал карьеру в 2008 году в составе липецкого «Металлурга», откуда уходил в аренду в смоленский «Днепр». В 2015 году Алексей перебрался в «Тамбов», а впоследствии стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На его счету 180 встреч, 6 голов и 10 результативных передач за тамбовчан.



В нынешнем сезоне Рыбин провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал 1 голевой пас. «Тамбов», набрав 13 очков в 19 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

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