Президент Примеры — о словах Зидана о матче с «Осасуной»: это просто ещё одно оправдание

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что «Реал» самостоятельно принял решение о поездке в Памплону на матч 18-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (0:0). Ранее игроки клуба и главный тренер Зинедин Зидан отметили, что матч следовало отложить из-за сложных погодных условий.
«Мы более 14 раз созванивались с генеральным директором „Реала“ перед вылетом команды в Памплону. Я прямо сказал ему, что, если футболисты нервничают, лучше вернуться домой и попытаться вылететь на матч на следующий день. Он сказал: „Нет“. Если бы власти Испании сказали, что возможности вылететь нет, „Реал“ бы никуда не полетел. Окончательное решение о поездке принимал клуб.
Не знаю, какой информацией располагал Зидан. Я очень часто слышал оправдания тренеров, когда матчи складывались неудачно. Так что это просто ещё одно», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
- 13 января 2021
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