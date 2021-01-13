Президент Примеры — о словах Зидана о матче с «Осасуной»: это просто ещё одно оправдание

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что «Реал» самостоятельно принял решение о поездке в Памплону на матч 18-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (0:0). Ранее игроки клуба и главный тренер Зинедин Зидан отметили, что матч следовало отложить из-за сложных погодных условий.



«Мы более 14 раз созванивались с генеральным директором „Реала“ перед вылетом команды в Памплону. Я прямо сказал ему, что, если футболисты нервничают, лучше вернуться домой и попытаться вылететь на матч на следующий день. Он сказал: „Нет“. Если бы власти Испании сказали, что возможности вылететь нет, „Реал“ бы никуда не полетел. Окончательное решение о поездке принимал клуб.



Не знаю, какой информацией располагал Зидан. Я очень часто слышал оправдания тренеров, когда матчи складывались неудачно. Так что это просто ещё одно», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Зидан – о погодных условиях в игре с «Осасуной»: это не было похоже на футбольный матч