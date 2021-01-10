Зидан – о погодных условиях в игре с «Осасуной»: это не было похоже на футбольный матч

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен решением провести игру 18-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».

«Мы делали всё, что могли, на поле, но это даже не было похоже на футбольный матч. Условия были очень тяжёлыми. Всё, что произошло за эти два дня, было очень сложным. Мы даже не знаем, когда сможем вернуться в Мадрид.

Очевидно, что матч с «Осасуной» следовало отложить. Условия для игры в футбол не были соблюдены, чего, в конце концов, и хотят всё. Сейчас уже нет смысла вдаваться в подробности. Мы сделали то, что нам сказали, мы сыграли и всё.

Мы должны думать о восстановлении, даже если мы не знаем, сможем ли выехать в Мадрид завтра или в понедельник. Уже в среду у нас ещё одна игра», — приводит слова Зидана Goal.

Пресс-служба «Реала» опубликовала в «твиттере» видео, как команда добиралась на игру с «Осасуной».

«Реал» по итогам 18 матчей набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.