«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на перенесённый матч 16-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Фулхэма» на перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Санчес, Орье, Регилон, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Сиссоко, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Кейн.



Запасные: Харт, Дэвис, Алдервейрелд, Доэрти, Алли, Ламела, Моура, Винисиус, Бэйл.



«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Тете, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Харрисон Рид, Лофтус-Чик, Кавалейру.



Запасные: Родак, Брайан, Гектор, Конголо, Рим, Онома, Кебано, Камара, Лукман.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 29 очков в 16 матчах и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал 11 очков в 15 матчах и расположился на 18-м месте.