Анзор Кавазашвили: двумя руками и ногами рекомендую господину Федуну забрать Промеса

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.



«Промесу за то время, что был в «Спартаке», давать рекомендаций больше не надо, потому что он доказал, что является классным футболистом для команды. Когда он пришёл, сразу показал великолепную игру на левом фланге с врыванием в центральную зону, огромную технику. Благодаря Квинси «Спартак» преобразился в плане атаки, команда стала больше забивать. Промес всегда играл в стартовом составе — это говорит о том, что он был прекрасным приобретением. Я двумя руками и ногами рекомендую господину Федуну забрать его, он ещё несколько лет будет показывать достойный результат.



Все преступления должны пресекаться в соответствии с законодательством. Если его отпустили — значит всё хорошо, это не наша забота. Мы играем в футбол. Если клуб берёт легионера, он может выехать из страны в том случае, если за его плечами нет преступления. Раз его отпустили и если будет возможность подписать контракт со «Спартаком», то переживать не о чем», — цитирует Кавазашвили NEWS.ru.

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