«Не дай бог упомянешь». Твалтвадзе рассказал о требованиях после погрома во время ЧМ-2002
Комментатор Григорий Твалтвадзе поделился воспоминаниями об ограничениях в работе во время чемпионата мира – 2002, где выступала сборная России.
«У меня был случай перед матчем России с Бельгией на чемпионате мира 2002 года. Тогда перед игрой произошли погромы после поражения от японцев.
Мне позвонили и сказали: «Гриша, будь аккуратнее, будь внимательнее. Ни одного слова. Не вспоминай вообще, что было в Москве. Не дай бог ты это упомянешь. А если наши проиграют и народ снова полетит на улицы, смотри, как бы это не связали с твоим комментарием». Не могу сказать, что прозвучало, что какие-то слова нельзя употреблять, но пожелание было», — сказал Твалтвадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Нам запрещали слово «матч». Какой была цензура спорта в СССР и России
Коллеги с «Матч ТВ» не первые, кто сталкивается с такой проблемой.
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