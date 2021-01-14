«Не дай бог упомянешь». Твалтвадзе рассказал о требованиях после погрома во время ЧМ-2002

Комментатор Григорий Твалтвадзе поделился воспоминаниями об ограничениях в работе во время чемпионата мира – 2002, где выступала сборная России.



«У меня был случай перед матчем России с Бельгией на чемпионате мира 2002 года. Тогда перед игрой произошли погромы после поражения от японцев.



Мне позвонили и сказали: «Гриша, будь аккуратнее, будь внимательнее. Ни одного слова. Не вспоминай вообще, что было в Москве. Не дай бог ты это упомянешь. А если наши проиграют и народ снова полетит на улицы, смотри, как бы это не связали с твоим комментарием». Не могу сказать, что прозвучало, что какие-то слова нельзя употреблять, но пожелание было», — сказал Твалтвадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Нам запрещали слово «матч». Какой была цензура спорта в СССР и России Коллеги с «Матч ТВ» не первые, кто сталкивается с такой проблемой.