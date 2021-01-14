«Этот неловкий момент». Хинкель забыл пожать руку одному из сотрудников «Спартака»

«Спартак» выложил в своём «твиттере» забавное видео, на котором помощник главного тренера красно-белых Андреас Хинкель приветствует игроков. Специалист забыл пожать одному из сотрудников клуба, на что бурно отреагировали футболисты.



«Этот неловкий момент. Реакция Джордана – топ», — подписала видео пресс-служба «Спартака».

В ходе тренировочного сбора 6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало — в 15:00 мск. Напомним, в ноябре 2020 года «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси. Ранее стало известно, что «Спартак» на сборах также сыграет с «Пахтакором». Матч пройдёт 30 января в Дубае.



«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.