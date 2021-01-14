Григалава: всё в наших руках, тульский «Арсенал» обязан исправить турнирную ситуацию

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава поделился впечатлениями от 2020 года и рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона.
«Это был самый странный год не только в моей жизни. Коронавирус, наверное, всех уже достал. Со мной всё в порядке, близкие живы-здоровы – это уже большая радость. Надеюсь, в 2021 году для миллионов людей всё будет по-другому, гораздо лучше. Если говорить о футболе, то в первой части чемпионата мы показали не тот результат, который ждали от нас тульские болельщики. Всё в наших руках, мы обязаны исправить турнирную ситуацию.
Начало подготовки всегда проходит трудно, закладываем фундамент функциональной готовности. Без этого никак нельзя, главное – без травм. В то же время у нас много игровых упражнений, особенно вечером. Беговые упражнения с мячом легче переносятся. Хотя нас ещё ждут тяжёлые бега. Когда ты уже полностью готов, легче переносишь работу. Опыт предыдущих лет показывает, что к середине вторых сборов чувствую себя идеально», — цитирует Григалаву пресс-служба «Арсенала».
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