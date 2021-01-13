Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Парфёнов: удачу надо вернуть трудом, терпением. Другого пути у тульского «Арсенала» нет

Парфёнов: удачу надо вернуть трудом, терпением. Другого пути у тульского «Арсенала» нет
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал подготовку команды к возобновлению сезона-2020/2021.

«Необходимо привести ребят в более-менее одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами. Это будет на втором сборе. Сейчас закладываем фундамент.

Все соскучились. Думаю, и дальше будут работать с большим удовольствием. Другого пути у нас нет, нам надо многое исправлять. Только через работу будет что-то получаться. Удачу надо вернуть трудом, терпением. Именно это хочется получить от ребят», — цитирует Парфёнова пресс-служба тульского «Арсенала».

После 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Ранее появились слухи о возможном увольнении Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера «Арсенала», но руководство клуба поддержало наставника.

Тульский «Арсенал» планирует отдать в аренду Комбарова и ещё пятерых игроков
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021