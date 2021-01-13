Парфёнов: удачу надо вернуть трудом, терпением. Другого пути у тульского «Арсенала» нет

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал подготовку команды к возобновлению сезона-2020/2021.



«Необходимо привести ребят в более-менее одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами. Это будет на втором сборе. Сейчас закладываем фундамент.



Все соскучились. Думаю, и дальше будут работать с большим удовольствием. Другого пути у нас нет, нам надо многое исправлять. Только через работу будет что-то получаться. Удачу надо вернуть трудом, терпением. Именно это хочется получить от ребят», — цитирует Парфёнова пресс-служба тульского «Арсенала».



После 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Ранее появились слухи о возможном увольнении Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера «Арсенала», но руководство клуба поддержало наставника.

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