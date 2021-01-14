Дрогба рассказал о разводе с женой после публикации интимного видео

Бывший футболист «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба признался, что ему пришлось развестись с супругой после публикации интимного видео в 2020 году.

«Не имею привычки обсуждать свою личную жизнь, но из-за спекуляций в СМИ могу подтвердить, что, к сожалению, в прошлом году после 20 лет совместной жизни мы с Лаллой приняли трудное решение расстаться. Мы остаёмся близкими людьми. Больше всего мы хотели защитить наших детей и частную жизнь нашей семьи. Да благословит вас бог», — написал Дрогба на своей странице в «Инстаграме». Заявление футболиста приводит The Sun.

На интимном видео Дрогба запечатлён с почти обнажённой молодой женщиной. Во время общения она игриво укусила экс-футболиста в плечо. Публикация видео вызвала резонанс в африканских СМИ.