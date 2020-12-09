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Дрогба поблагодарил игроков «ПСЖ» и «Истанбула» за уход с поля из-за расистского скандала

Дрогба поблагодарил игроков «ПСЖ» и «Истанбула» за уход с поля из-за расистского скандала
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением о скандале в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир», который был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.

«Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что вступились, спасибо игрокам за то, что покинули поле», – написал Дрогба в своём «твиттере», сопроводив подпись видеозаписью инцидента и фотографией с надписью «No to racism».

Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.

Матч «ПСЖ» — «Истанбул» перенесён на 9 декабря из-за расистского скандала
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